Scontro tra camion e auto, una ferita e Pontebbana in tilt

Grave incidente stradale alle 10.30 circa a Ponte della Priula lungo la Pontebbana, di fronte al locale "New Garden". A scontrarsi un camion e un'utilitaria, una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, medici ed infermieri del Suem 118 e la polizia locale che ha svolto i rilievi di legge del caso. L'automobilista alla guida del veicolo è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso: le sue condizioni sarebbero gravi. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni.

IL COMUNICATO DI ANAS A causa di un incidente la strada statale 13 “Pontebbana” è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 40,750, in località Ponte della Priula, nel comune di Susegana. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria locale. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale di Conegliano e la squadra Anas per la gestione della viabilità, la bonifica della sede stradale e per riaprire al transito la carreggiata nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.45 Riaperta al transito la statale Pontebbana in seguito al sinistro in località Ponte della Priula, nel comune di Susegana