Scontro tra auto, due feriti trasportati in ospedale

E' di due feriti, entrambi non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 14.50 circa di oggi, mercoledì, a Colfosco di Susegana, in via Mercatelli. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto. Sul posto, oltre alle ambulanze del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano. I feriti sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano.