Susegana, bimba di 5 anni travolta da un'auto sulle strisce

SUSEGANA E' rimasta ferita ma fortunatamente non è in pericolo di vita la bimba di 5 anni, sfortunata protagonista di un incidente stradale avvenuto mercoledì sera a Susegana, in via Mercatelli. La piccola, in sella alla sua bici, era in compagnia della mamma e della sorellina ed ha attraversato la strada, sulle strisce pedonali. Un'auto in transito non è riuscita a frenare in tempo e ha investito la bambina, sfuggita al controllo della madre che stava assicurando al passeggino l'altra figlia. Sul posto intervenuto il Suem 118 e la polizia locale.