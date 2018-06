Sbanda e finisce contro un platano: pericolosa carambola a Montebelluna

MONTEBELLUNA Traffico a rilento nella mattinata di domenica 17 giugno a causa di un'incredibile carambola che ha coinvolto un suv di colore nero in località Pilastroni, a Montebelluna.

A causa di una distrazione improvvisa, l'uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro uno dei platani a lato della carraggiata, finendo poi per ribaltarsi pochi metri più in là. Una carambola che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze né per l'uomo alla guida, né per la viabilità. Sul posto sono dovuti intervenire gli uomini della polizia stradale per i rilievi del caso e un carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere il mezzo incidentato. La situazione è tornata alla normalità già verso l'ora di pranzo.