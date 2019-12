Ghiaccio in autostrada, maxi incidente in A27: coinvolte 11 auto

Erano le 8:45 di martedì mattina, 3 dicembre, quando i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A27 in corsia nord nel tratto tra Cadola e Pian di Vedoia per per un maxi incidente che ha coinvolto 11 automobili.

La causa dello schianto a catena sembra essere stata la presenza di ghiaccio sull'asfalto. Tra i feriti anche due automobilisti di Vittorio Veneto e una donna di Villorba che stavano viaggiando in direzione Cortina al momento dell'incidente. Sul posto, oltre i vigili del fuoco e il personale del Suem 118, sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrade. Polemiche sui social per il mancato utilizzo dei mezzi spargisale, entrati in funzione solo nella notte appena trascorsa, che avrebbero potuto evitare la formazione del ghiaccio lungo la carreggiata.