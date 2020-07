Auto ribaltata lungo il Terraglio, 71enne finisce in ospedale

Traffico a rilento sabato mattina, 11 luglio, lungo il Terraglio nella frazione di Frescada a Preganziol. Un'auto con a bordo due persone si è ribaltata e un uomo di 71 anni è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

L'incidente è avvenuto alle ore 11.42 nelle vicinanze del punto vendita Falcon Expert. La persona che stava viaggiando in auto con il 71enne è riuscita a uscire in autonomia dall'abitacolo e a chiamare i soccorsi. Sul posto l'ambulanza del Suem 118, le forze dell'ordine per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre l'uomo dal veicolo ribaltato, affidandolo alle cure dei soccorritori. L'uomo ha riportato ferite di media gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico ha subito forti rallentamenti in mattinata.