Autobus di linea tampona un'auto a Cortina: ferita una 59enne trevigiana

E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto venerdì a Cortina d'Ampezzo, lungo via Marconi. Ad avere la peggio una 59enne trevigiana, P.M., che si trovava alla guida di una Toyota Corolla quando è stata improvvisamente e violentemente tamponata da un autobus di linea della DolomitiBus. Nell'impatto è poi rimasta ferita una seconda persona, subito medicata dai sanitari giunti prontamente sul posto insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l'area.