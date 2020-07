Tamponamento tra due tir in A27, un ferito soccorso dai vigili del fuoco

E' di un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 11.30 di oggi, venerdì 17 luglio, lungo l'autostrada A27, lungo la direttrice Belluno-Venezia, poco dopo il casello di Treviso sud, nel territorio di Silea. Un tir dell'azienda Dorelan è stato tamponato violentemente da un analogo mezzo di Poste Italiane. L'autotrasportatore a bordo è stato soccorso da due squadre dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere della cabina per poi affidarlo alle cure di medici e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Inizialmente la circolazione, per consentire le operazioni di soccorso, è stata rallentata e consentita solo su una corsia di marcia. La situazione si è poi normalizzata. Non si sono fortunatamente sviluppate code e i rallentamenti sono stati limitati.

