Schianto tra due camion e tre auto, caos in tangenziale

Ha causato fortunatamente un solo ferito, non grave, l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, lungo la tangenziale di Treviso sulla direttrice per Paese, tra la rotonda del Terraglio e lo svincolo per Sant'Angelo. Ad essere coinvolte tre auto e due camion. Stando ad una prima ricostruzione un autocarro Mercedes, con alla guida un 56enne di Castelfranco ha tamponato una Fiat Panda che si trovava ferma dietro ad un altro mezzo pesante della Fercam, una Volvo ed una Ford. Questi tre mezzi erano fermi a causa dei lavori che sono in corso in quel tratto.

La Fiat Panda, colpita dall'autocarro che ha causato la carambola, è finita per incastrarsi tra il mezzo pesante fermo (alla guida un 52enne nativo della Gran Bretagna) ed il guard rail. Sul posto è intervenuto il Suem 118 con ben tre ambulanze, la polizia locale di Treviso che ha svolto i rilievi del caso ed i vigili del fuoco. Il traffico ha subito inevitabilmente pesanti rallentamenti. L'unica ferita, T.S., una ragazza di 33 anni di Quinto , è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.