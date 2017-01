Grave incidente in tangenziale a Treviso: numerosi mezzi coinvolti nello schianto

TREVISO Traffico in tilt sulla tangenziale di Treviso a causa di un incindente che ha coinvolto diversi mezzi all'altezza della rotonda dell'aeroporto Antonio Canova, in direzione Silea.

Lo schianto sarebbe avvenuto domenica pomeriggio, intorno alle 17.30. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quel che è certo è che al momento risulta impossibile immettersi in tangenziale (in direzione Silea) dalla rotonda dell'ex zona dogana. Il tratto dovrebbe essere riaperto al traffico verso le 19. Per il momento la viabilità è stata modificata, ma sono già tantissimi i disagi per la circolazione. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, non è stato necessario invece l'intervento di vigili del fuoco e ambulanze del Suem118. Nell'incidente, che ha coinvolto tre automobili e una corriera, non sembrano esserci persone ferite. Nuovi aggiornamenti sulla vicenda sono attesi nelle prossime ore.