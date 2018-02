Schianto all'alba, auto fuori strada: ferita una ragazza

TARZO Forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia o per un malore improvviso alla guida, un colpo di sonno, ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata violentemente fuori strada, contro un albero. Se l'è cavata fortunatamente con ferite non lievi la ragazza protagonista di questo incidente avvenuto alle 5.40 di stamani a Tarzo, in località Ponte di Maser. La giovane, alla guida di una Lancia Y, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dagli infermieri del Suem 118 che l'hanno trasportata in ambulanza in pronto soccorso presso l'ospedale di Conegliano. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. I rilievi dell'incidente e le operazioni di rimozione del mezzo incidentato si sono protratte per oltre un'ora.