Si schianta con la moto contro un'auto in svolta: ferito un centauro 49enne

E' di un centauro ferito e ricoverato in ospedale il bilancio di uno scontro tra un'auto ed una motocicletta avvenuto alle 13.45 di sabato, in via Bassano del Grappa a Thiene (VI). L'impatto è avvenuto quando la Mv Agusta, condotta dal 49enne A.C. di Castelfranco Veneto, ha improvvisamente impattato nella propria corsia (nella medesima direzione di marcia) contro la Ford Fiesta, condotta dal 28enne B.W. residente a Caldogno, che era in quel momento intenta a svoltare a sinistra in via 4 Strade.

A causa dell'urto, il conducente della moto è caduto rovinosamente a terra e a causa dei traumi riportati nello schianto è stato poi trasportato all'ospedale di Santorso per tutti gli accertamenti del caso. Illeso, invece, il conducente dell'autovettura. Due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino sono infine intervenute per i rilievi di rito e per dirigere la viabilità del traffico in zona.