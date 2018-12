Esce di strada con l'auto e abbatte una recinzione: ferita una 50enne

Erano da poco passate le ore 16 di sabato quando una piccola berlina di colore bianco è improvvisamente uscita di strada, lungo via Castellana a Trevignano, abbattendo prima una recinzione e poi finendo, capovolta su un lato, la propria corsa in un campo. Immediatamente soccorsa, la signora che era alla guida, G.S. 50enne del posto, è prima rimasta incastrata tra le lamiere del proprio mezzo e poi è stata trasportata dal Suem 118 all'ospedale di Montebelluna a causa delle ferite riportate. Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna ed un tecnico del Comune per riparare un palo dell'illuminazione coinvolto nella fuoriuscita del mezzo. Ancora invece da chiarire le cause del sinistro.