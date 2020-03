Travolto da un'auto, 27enne grave in ospedale

Travolto da un'auto in transito mentre stava attraversando la strada. Sarebbero gravi le condizioni di un cittadino marocchino di 27 anni, sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica a Castelfranco Veneto, nella frazione di Treviso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22.20 all'incrocio tra via Francesco d'Assisi e via Priuli, all'altezza del civico 3. A travolgere il 27enne è stata una Ford Ka, condotta ad un 24enne della zona che ha immediatamente prestato le cure del caso allo straniero e lanciato l'allarme ai soccorsi e alle forze dell'ordine. Sul posto è giunta un'ambulanza e l'automedica del Suem 118: gli infermieri hanno stabilizzato sul posto il 27enne, disponendone poi l'immediato trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco dove è stato sottoposto agli esami clinici del caso e ricoverato. La prognosi dell'uomo resta per ora riservata ma non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Sull'incidente indaga la polizia stradale.

