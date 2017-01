Terribile schianto nella notte tra due auto a Canizzano, due feriti

TREVISO Terribile incidente poco dopo la mezzanotte lungo strada di Canizzano a Treviso. Una ragazza, al volante di una Fiat Punto che procedeva in direzione di Treviso, si è scontrata contro una Fiat Panda che procedeva in senso opposto. Al lavoro per liberare dalle lamiere l'automobilista al volante della Punto i vigili del fuoco di Treviso, intervenuti con due squadre. Sul posto anche i medici del Suem118. con un'ambulanza, e la polizia locale di Treviso.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...