Scontro tra auto e furgone in centro storico, ferita una 20enne

TREVISO E' di due automobiliste ferite, una 20enne ed una donna di circa 60 anni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, nel centro storico di Treviso, all'incrocio tra via Sauro e via Filzi, nella zona di città giardino. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Treviso, un piccolo furgone Fiat Doblò condotto dalla 20enne ed un'auto. Entrambe le conducenti hanno riportato ferite lievi e sono state trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello per essere sottoposte alle cure del caso.