Schianto in A27, quattro auto coinvolte: operaio finisce in una scarpata

E' di due feriti il bilancio di un doppio incidente avvenuto poco dopo le 15 di oggi, mercoledì, lungo l'autostrada A27, in direzione di Venezia, tra i caselli di Conegliano e Treviso nord. Il primo sinistro è stato un tamponamento tra due auto che ha causato il ferimento di una ragazza che ha riportato un trauma cranico. Il traffico in zona ha subito pesanti rallentamenti, con una prima coda. Un dipendente di Autostrade, B.M. 55enne di Mogliano Veneto, intervenuto sul posto, è stato colpito e sbalzato giù dalla scarpata alla fine del ponte: l'uomo, miracolosamente, non è in pericolo di vita ed ha riportato la frattura del bacino. Un automobilista, non rendendosi conto dei rallentamenti, ha tamponato il suo furgone che ha così travolto l'operaio. Il furgone si è incendiato e i vigili del fuoco di Treviso e Conegliano hanno dovuto raggiungere il mezzo in fiamme a piedi, spegnendo le fiamme con gli estintori. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e le ambulanze del Suem 118.

LA NOTA DI AUTOSTRADE Alle ore 16:15 circa sull’autostrada A27 Venezia-Belluno è stato riaperto il tratto, temporaneamente chiuso in precedenza, compreso tra l’allacciamento con la A28 e Treviso Nord in direzione di Venezia a causa di un incidente, avvenuto al km 29, che ha visto coinvolte quattro autovetture. Nell’incidente due persone sono rimaste ferite e uno dei mezzi ha preso fuoco. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 2 km di coda in direzione di Venezia.