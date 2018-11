Investito da un'auto, bimbo di quattro anni trasportato al Ca' Foncello

Un bimbo di quattro anni è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dal Suem 118, in seguito alle ferite riportate in un incidente di cui è stato sfortunato protagonista, avvenuto poco dopo le 12.20 di oggi, giovedì, in vicolo Marco Polo a Treviso, non distante dal cavalcavia della stazione ferroviaria. Il piccolo è stato investito da un'auto in transito mentre stava attrversando la strada. Le condizioni del bimbo non sono fortunatamente gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la polizia locale di Treviso.