Schianto tra furgoncino e un'auto: ferite due sorelle trevigiane

Incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì, tra via Orleans e via Cacciatori a Treviso. Trasportate in pronto soccorso dalle ambulanze del Suem 118 una 38enne e una 31enne. L'autista del mezzo da lavoro un 38enne che è rimasto illeso