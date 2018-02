Investito da un'auto mentre va a scuola in bici, ferito un 14enne

TREVISO Se l'è cavata fortunatamente con lesioni lievi lo studente 14enne coinvolto nella prima mattinata di oggi, lunedì, in un incidente avvenuto sul Put, nei pressi di Curva Bricito. Il ragazzo, in sella alla sua bici con cui era diretto a scuola, stava percorrendo viale Cairoli lungo la ciclabile, in direzione di viale Monfenera, quando da via Verga è sbucata un'auto, una Fiat Punto condotta da un 37enne, da cui è stato travolto. L'automobilista si stava immettendo sulla circinvallazione e non si accorto del ragazzino che stava sopraggiungendo. Lo studente, trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Ca' Foncello, ha riportato solo ferite lievi a una gamba. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare.