La strada diventa una pista da pattinaggio: quattro auto fuori strada

TREVISO Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Treviso, in queste ore, per recuperare auto finite nei fossati o fuori strada a causa del ghiaccio presente sulle carreggiate di alcune strade, soprattutto secondarie, della Marca. Quasi un record quello che fa registrare una strada che collega Mansuè a Gorgo al Monticano: in un colpo solo (come racconta la foto in alto) quattro auto finite in un fossato a causa dell'asfalto divenuto una sorta di "pista di pattinaggio". Nella notte, poco dopo l'1.50, a Motta di Livenza, incidente in via del Lago (foto in basso) con una ragazza che è finita in un fossato dopo aver perso il controllo della propria auto. Sul posto Suem118, carabinieri e vigili del fuoco. Solo lievi ferite per l'automobilista.