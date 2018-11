Halloween alcolico, ubriaco si schianta in tangenziale e distrugge l'auto del suocero

Reduce dai festeggiamenti della serata di Halloween, si è messo alla guida dell'auto, di proprietà del suocero, completamente ubriaco. Il viaggio per fare ritorno a casa è finito male, anzi malissimo, per un 36enne di Udine, C.T., che ha semidistrutto l'auto in un incidente (che fortunatamente non ha coinvolto altri automoblisti), ha perso la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. L'automobilista è rimasto illeso ed è stato costretto a fare ritorno a casa accompagnato dalla madre, a cui gli agenti della polizia locale lo hanno avvisato.

L'incidente è avvenuto alle 8.20 circa lungo la tangenziale di Treviso, nel tratto tra la strada regionale 53 Castellana e l'aeroporto "Canova". L'auto guidata dal 36enne, una Peugeot 5008 che viaggiava in direzione di Oderzo, si è schiantata contro il gard rail sul lato destro, piroettando sulla carreggiata e fermandosi poi sulla corsia di sorpasso. Pochi dubbi, stando a quanto riferito dalla polizia locale, circa le cause dell'incidente, provocato da un improvviso colpo di sonno dovuto all'alto tasso alcolico con cui il 36enne si era messo alla guida.

Il 36enne, sottoposto all'etilometro, è risultato positivo: il responso, impietoso, è stato di 1.62 g/l. Il veicolo, di proprietà del suocero e fortemente danneggiato, è stato affidato alla madre e prelevato dal carro attrezzi.

Sono state diverse decine gli interventi a cui sono stati costretti gli infermieri del Suem 118, durante la nottata tra mercoledì e giovedì, per giovani (e meno giovani) ubriachi durante le molte feste organizzate nei vari locali della Marca in cui erano state organizzate, come ogni anno, numerose feste di Halloween, spesso caratterizzate da un fortissimo abuso di alcool.