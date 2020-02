Investita da un'auto lungo corso del Popolo, 28enne ferita

Se l'è cavata con numerose contusioni e un forte spavento la sfortunata protagonista di un incidente stradale avvenuto oggi, venerdì, poco dopo le 13.50. Si tratta di una 28enne di Fontanelle, A.V., che è stata travolta da un'auto sulle strisce pedonali, lungo corso del Popolo, a pochi passi dal negozio di abbigliamento "H&M" e il teatro comunale. Ad investirla una Peugeot 3008, con al volante un 52enne di Carbonera, P.G.. Il mezzo procedeva da ponte San Martino in direzione di piazza Borsa. Ad intimargli di fermarsi, stando ad alcuni testimoni presenti in zona, è stata una coppa di giovani, un ragazzo e una ragazza. La 28enne, secondo quanto accertato dagli agenti, stava attraversando la carreggiata da destra a sinistra rispetto alla marcia del suv: insieme a lei, sulle strisce, c'era anche un ragazzo che è stato solamente sfiorato dal mezzo.

Sull'episodio indagano ora gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale di Treviso che, oltre ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, hanno raccolto a verbale la versione dell'automobilista e quella di alcuni testimoni presenti. «Non si è accorto di nulla -hanno spiegato i testimoni- la macchina proseguiva e una volta fermato mostrava come punto d'impatto quello sulla fiancata opposta rispetto a quella dell'impatto. Probabilmente guardava altrove. Una coppietta ha assistito a tutta la scena e gli ha corso dietro, dicendo all'automobilista di fermarsi. La ragazza è stata sbalzata almeno per un paio di metri, è volata».

Un altro incidente simile è avvenuto, sempre nel pomeriggio di oggi, venerdì, lungo viale Europa a Treviso. Una donna è stata investita da un'auto poco distante dalla cittadella Appiani. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sul posto Suem 118 e polizia locale.