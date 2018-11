Grave incidente tra cinque auto lungo la Treviso-Mare: 8 feriti tra cui un bimbo

Grave incidente sabato verso le ore 14.50 lungo la Treviso-Mare tra Roncade e Meolo, nella direttrice Jesolo-Treviso presso lo svincolo per Vallio. Per motivi ancora poco chiari (forse un tamponamento dopo un sorpass azzardato), infatti, cinque auto si sono scontrate tra loro dopo un primo tamponamento, lasciando ferite nell'impatto ben otto persone. Tra queste, cinque donne e tre uomini, e nel complesso sei italiani e due di nazionalità straniera. Nello specifico, si tratta di: P.A., donna di 69 anni di Ponzano Veneto; Z.P., donna di 56 anni di Villorba; Z.A., uomo di 59 anni di Villorba; M.L., ragazzo di 29 anni di Castelfranco Veneto; Z.F., ragazzo di 26 anni di Castelfranco; O.J.P, mamma di 36 anni di origine nigeriana e residente a Portogruaro e il suo bambino di otto anni. Fortunatamente nessuno p rimasto ferito in maniera grave, ma sono dovute intervenire diverse ambulanze del Suem 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e i carabinieri per i rilievi di rito. Da notare che due auto, a seguito dell'impatto, sono finite in un fossato a bordo strada, mentre un'altra è rimasta appoggiata su un fianco.

