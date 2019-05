Schianto mortale sulla Treviso Mare, perde la vita un motociclista

Un uomo di Roncade, A.P., ha perso la vita nelle ore scorse in seguito a un incidente avvenuto sulla strada regionale Treviso Mare. Stava percorrendo il tratto tra Fossetta e Caposile con la propria moto quando si è schiantato contro un'automobile ed è stato sbalzato dalla sella, rovinando a terra. L'impatto è stato violento e per il trevigiano non c'è stato niente da fare: poco più tardi i sanitari del Suem 118 ne hanno dichiarato il decesso.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di San Donà di Piave, arrivati sul posto per gli accertamenti del caso. Sulla strada si sono verificati dei rallentamenti, anche per la presenza di molti veicoli in viaggio da e verso le spiagge.