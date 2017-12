Tragico schianto in viale della Repubblica, muore motociclista

TREVISO E' di un morto e di un ferito non grave il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 a Treviso lungo viale della Repubblica, all'incrocio con via San Pelajo, a pochi passi dalla pizzeria "Da Pino". A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista ed un'auto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118: gli infermieri non hanno potuto far nulla per salvare la vita al centauro. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale di Treviso e i vigili del fuoco di Treviso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code lungo tutta l'arteria.