Incidente sulla Noalese: un ferito non grave ma traffico nel caos

Ha provocato gravissime conseguenze al traffico, con lunghissime code in entrambe le direzioni di marcia, l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì, nei pressi del ristorante trattoria "Alla Moncia", lungo la Noalese. Un suv con al volante un uomo è sbandato contro un cordolo in cemento e alcune auto in sosta, a lato della carreggiata, per evitare di tamponare un altro mezzo, e si è poi capovolta sulla carreggiata, finendo ruote all'aria. Sul posto intervenute le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Treviso che ha effettuato i rilievi del caso. L'automobilista, trasportato in pronto soccorso al Ca' Foncello, se l'è cavata con qualche contusione ed una ferita ad una mano.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...