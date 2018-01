Investito da un'auto mentre attraversa la Noalese, ferito un 42enne

TREVISO Un trevigiano di 42 anni, G.B., è rimasto ferito martedì sera, poco dopo le 21.30, in un incidente stradale avvenuto lungo la Noalese a Treviso, all'incrocio tra via Aeroporto e via Muneghe. L'uomo, in compagnia di un'altra persona che è rimasta fortunatamente illesa, è stato investito da un'auto in transito ed è stato trasportato presso il pronto soccorso del Ca' Foncello. Il 42enne non è in pericolo di vita. Sul posto intervenuta un'ambulanza del Suem 118 e la polizia locale.

"L'incrocio -racconta un residente, Vittore Trabucco- è oggetto, per la sua conclamata pericolosità, di una petizione da parte dei residenti consegnata il 14 dicembre scorso all'amministrazione e protocollata il 21 dello stesso mese. La risposta avuta sinora sembra essere un segnale di limite di velocità posizionato peraltro in modo "bizzarro", di fronte alle vetrine degli esercizi commerciali presenti. Ancora una volta viene aggiornata la conta, in attesa di una qualche risposta".