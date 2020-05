Malore alla guida, camion fuori controllo sulla rotatoria della tangenziale

Paura nella prima mattinata di oggi, mercoledì, nel quartiere di San Giuseppe, a Treviso. Un autoarticolato, del vettore Dhl, che stava percorrendo la Noalese, dall'aeroporto "Canova" in direzione di Treviso, è finito fuori controllo, come una scheggia impazzita: affontando la rotatoria con la tangenziale il mezzo ha sradicato un lampione, distrutto la segnaletica e terminato la sua corsa sopra ad uno spartitraffico. L'uomo alla guida, un autotrasportatore trevigiano di 59 anni, V.R., è stato colto da un grave malore alla guida e ha perso il controllo dell'autoarticolato. Il 59enne è stato soccorso sul posto da medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica. L'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata al Ca' Foncello. Sul posto, per svolgere gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale di Treviso. Al vaglio la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il traffico ha subito rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di un alcune ore, quando il camion è stato spostato e portato in officina per le riparazioni del caso.

