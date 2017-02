Incidente stradale a San Pelaio: schianto tra due vetture, strada chiusa per ore

TREVISO Viabilità in tilt, tre feriti e un palo della luce divelto. Sono queste le conseguenze di un grave schianto frontale che sabato mattina, alle 8.26, ha paralizzato il quartiere di San Pelaio per diverse ore.

A rimanere coinvolte nello scontro due vetture che, dopo essersi scontrate tra loro hanno bloccato i due sensi di marcia lungo la Strada di San Pelaio. Inoltre una delle due macchine, dopo aver perso il controllo, è finita contro un palo della luce, radendolo al suolo. Vista la gravità della situazione sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem118 e i vigili del fuoco di Treviso che hanno soccorso tre persone, tutte trasportate all'ospedale Ca' Foncello per accertamenti dopo aver riportato lievi traumi e diverse lesioni nell'impatto, anche se non di grave entità. La situazione è tornata nella norma poco prima delle dieci e ora la strada è stata riaperta al traffico senza ulteriori conseguenze per la viabilità.