Tamponamento a catena sulla Treviso-mare, traffico in tilt

Un tamponamento a catena tra più mezzi ha mandato in tilt il traffico lungo la Treviso.mare, a pochi passi dal multisala The Space. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 circa. Un principio di incendio ha interessato una delle auto coinvolte. Al lavoro vigili del fuoco e Suem 118. Nessun ferito grave (solo due persone sono rimaste leggermente contuse) ma circolazione paralizzata in entrambe le direzioni di marcia, anche lungo la tangenziale di Treviso tra Treviso e Silea.