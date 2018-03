La neve manda in tilt la viabilità: schianto sulla Treviso-mare, un ferito

SILEA Grave incidente alle 7.40 di stamani lungo la Treviso-mare a Silea, in direzione della Tangenziale, nei pressi del concessionario Ford. Un 24enne di Paese ha perso il controllo della sua auto che è finita contro il guard rail, andando distrutta. Il giovane, soccorso dai vigili del fuoco e dal Suem 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

A provocare questo e altre decine di microincidenti (tra cui un'auto che si è capovolta lungo la Castellana a Paese, lungo una rotatoria), tamponamenti, scooter o moto a terra in seguito a scivolate, sarebbe stata la neve che fiocca sulla Marca dalle prime ore di oggi. La situazione della viabilità è generalmente molto critica con la circolazione che è a rilento lungo tutta la rete delle principali strade trevigiane.