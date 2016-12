Auto colpisce un passeggino, ferito bimbo di 4 anni

TREVISO Paura nella tarda mattinata di oggi, alle 11.45 circa, in via Castagnole a Treviso, per un incidente che ha coinvolto un bimbo di 4 anni che è stato soccorso dal Suem118 e trasportato al Ca' Foncello. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Treviso un'automobile in transito ha colpito con lo specchietto il passeggino che una mamma stava spingendo lungo le strisce pedonali. Il piccolo è stato scaraventato a terra: le sue condizioni non sono però fortunatamente gravi.