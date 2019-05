Carambola tra quattro auto a Sant'Antonino, tre feriti

E' di tre feriti fortunatamente tutti lievi, una 33enne di casier, una 45enne ed un uomo di 87 anni, residente nel veneziano, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì, lungo via del Mozzato a via Zermnese. Coinvolte nella carambola quattro vetture, tra cui una Audi A4 bianca, guidata dalla 45enne, che è uscita di strada e ha letteralmente divelto un albero a bordo strada e ha finito la sua corsa contro un autocarro in sosta. Ad innescare l'incidente sarebbe stata un'Alfa Romeo Giulietta, condotta dall'87enne: questo veicolo proveniva da Dosson e non si è fermato allo stop urtando l'Audi, veicolo che ha coinvolto nello scontro anche una Jeep Renegade che era ferma in attesa di svoltare.

Sul posto, oltre a molti residenti e negozianti che sono accorsi dopo aver sentito il tonfo sordo dello schianto dei mezzi, sono giunti gli uomini della sezione infortunistica della polizia locale e i vigili del fuoco di Treviso. Miracolosamente nessuno ha riportato ferite lievi: gli automobilisti coinvolti hanno raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello a bordo delle ambulanze del Suem 118.

Una 47enne è rimasta leggermente ferita oggi, venerdì, alle 9.30 circa, in un incidente stradale avvenuto in via Treforni, a Paese. L'automobilista, al volante di una Ford Fiesta (foto qui in basso), si è scontrata con una Toyota Yaris: per liberare la malcapitata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso. La 47enne è stata trasportata in pronto soccorso dal Suem 118. Non ha fortunatamente riportato ferite serie. Sul posto intervenuti anche gli uomini della polizia locale di Paese.