San Pelajo: tremendo schianto tra due auto, tre feriti

TREVISO Grave schianto poco dopo le 16.30 di oggi, martedì, lungo via San Pelajo, all'altezza della chiesa parrocchiale. A scontrarsi frontalmente una Fiat Punto di colore verde, con alla guida una ragazza marocchina di 22 anni, Y.L., ed una Chevrolet Aveo grigia, condotta da un 77enne trevigiano, F.C., e con una passeggera a bordo che proveniva dall'opposto senso di marcia. Ad invadere la corsia sarebbe stata la Punto che procedeva da Ponzano in direzione di Treviso . Tre i feriti trasportati dalle ambulanze del Suem 118 al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso: la più grave è senza dubbio la ragazza, estratta dalle lamiere dell'utilitaria dai vigili del fuoco, grazie all'utilizzo delle apposite pinze idrauliche. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso. Il traffico nella zona è rimasto a lungo bloccato per consentire i soccorsi, i rilievi per stabilire la dinamica e la rimozione dei mezzi incidentati.