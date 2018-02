Distrazione al volante: auto si schianta contro un palo della luce

TREVISO E' bastata una piccola distrazione al volante per far finire una Fiat Punto contro uno dei pali della luce di via Santa Bona Nuova. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 4 febbraio, a pochi metri di distanza dalla chiesa del quartiere trevigiano.

L'impatto è stato talmente violento che l'auto ha perso la ruota anteriore destra, restando poi bloccata nel bel mezzo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, chiamati dai numerosi passanti che avevano assistito increduli alla scena. Al volante della vettura c'era una persona che sarebbe rimasta ferita in modo lieve. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono andate avanti fino a pomeriggio inoltrato.