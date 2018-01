Spettacolare carambola tra tre auto, quattro feriti

TREVISO E' di quattro feriti, entrambi non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, lungo via Santa Bona vecchia a Treviso. A scontrarsi tre auto, andate semidistrutte nell'impatto. Sul posto le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco (hanno dovuto estrarre dalle lamiere uno dei feriti, una donna) e la polizia locale. Il traffico in zona è rimasto a lungo interrotto per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi incidentati.