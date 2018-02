Auto sbanda e piomba sul marciapiede, investiti padre e figlio di 10 anni

TREVISO Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì, poco dopo le 16.15 lungo via Zanella a Treviso, nei pressi della pizzeria "La Briciola". Un automobilista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo, un'utilitaria, ed è finito sul marciapiedi: un uomo e suo figlio, un ragazzino di 10 anni, sono stati investiti ma se la sono cavata solo con ferite non gravi. Per entrambi, soccorsi dalle ambulanze del Suem 118, è scattato il ricovero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge intervenuta la polizia locale. A supporto anche una squadra dei vigili del fuoco.

Ha avuto gravi conseguenze al traffico veicolare un tamponamento tra tre auto avvenuto, sempre poco dopo le 16, a Treviso lungo la Noalese, sul cavalcavia di San Giuseppe. La circolazione è rimasta a lungo bloccata lungo entrambe le direzioni di marcia. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità.