Grave schianto nella notte sul Put a Treviso: ferito un 36enne di Paese

TREVISO Grave incidente nella serata di giovedì, poco dopo le 23, lungo il put a Treviso, tra viale Cairoli e viale Luzzatti. Un 36enne di Paese, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro un albero. L'automobilista, ferito in modo serio, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Treviso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge intervenuta la polizia stradale di Treviso. Lievi i rallentamenti al traffico. Ignote ancora le cause del sinistro: si ipotizza il malore alla guida o un'improvvisa distrazione.