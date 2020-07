Scontro tra una Tesla e una Smart, feriti padre e figlio

E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì, poco dopo le 9, lungo viale Michelangelo, all'incrocio tra via Bramante e via Bernini, all'altezza del supermercato "Visotto". A scontarsi una Smart, con alla guida L.D., 51enne, con il figlio a bordo, entrambi trasportati in pronto soccorso, e una Tesla condotta da un 33enne di San Biagio di Callalta, G.A., rimasto illeso nell'impatto. Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica del Suem 118, i vigili del fuoco di Treviso e la polizia locale di Treviso.

In base a quanto ricostruito dalla sezione infortunistica della polizia locale di Treviso, l'incidente sarebbe da ricondurre ad un'omessa precedenza da parte della Tesla. La Smart procedeva lungo la strada principale, viale Michelangelo, dalla Tangenziale in direzione di Sant'Angelo. All'altezza dell'incrocio che si trova nei pressi del supermercato "Visotto" dalla laterale, via Bernini, si è immessa la Tesla: l'impatto, molto violento, è stato inevitabile. La fuoriserie, in seguito all'impatto, ha sradicato un albero, finendo la sua corsa in un giardino che si trova a pochi passi dal market. I disagi al traffico sono stati fortunatamente limitati. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 10, una volta rimossi i mezzi incidentati, conclusi i rilievi e ripulito la carreggiata dai vari detriti lasciati dai veicoli coinvolti.