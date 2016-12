Pedone travolto da un'auto, portato al pronto soccorso del Ca' Foncello

TREVISO E' stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada. E' rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe tuttavia in pericolo di vita, lo sfortunato protagonista di questo incidente, M.F., 86enne trevigiano che è stato investito da una Lancia Y lungo viale Monfenera a Treviso. L'episodio è avvenuto poco dopo le 10 di martedì. Sul posto, oltre ai medici del Suem118, è intervenuta anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso. Il ferito è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso: ancora ignota per ora la prognosi.