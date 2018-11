Si scontra con una Mercedes, ciclista miracolosamente illeso

E' stato travolto da un'auto, una Mercedes, mentre stava attraversando la strada. Se l'è cavata solo con un forte spavento e alcune leggerissime lesioni lo sfortunato protagonista di questo incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì, poco prima delle 9.30, lungo viale Monfenera a Treviso, all'incrocio con la laterale via Dalmazia, di fronte al supermercato "Cadoro". A restare coinvolto un ragazzo trevigiano di 22 anni, G.B.. che stava attraversando la strada in sella ad una bicicletta da donna. Il malcapitato è stato investito, a bassa velocità, da una Mercedes 220 station wagon bianca che si stava dirigendo da viale della Repubblica alla circonvallazione esterba al centro storico di Treviso. Al volante del mezzo era presente un 44enne di Ponzano Veneto, M.C.. L'uomo non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Gli infermieri, intervenuti nell'arco di alcuni minuti, hanno svolto i primi accertamenti sul posto, constatando che il 22enne era rimasto pressochè illeso: solo precauzionalmente è stato trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello per essere sottoposto agli esami del caso. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale hanno nel frattempo svolto i rilievi di legge. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.