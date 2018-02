Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: automobilista ricoverato in ospedale

ASOLO Viabilità a rilento nella mattinata di domenica in via Bassanese dove un'automobile è finita fuori strada andando a schiantarsi contro il vialetto d'ingresso di un'abitazione della zona. L'impatto, avvenuto intorno alle 10.52 del mattino, è stato particolarmente violento e la parte anteriore destra della vettura, un'Audi di colore scuro, è andata completamente distrutta.

L'automobilista alla guida ha riportato una serie di ferite di lieve entità ed è stato ricoverato al pronto soccorso di Castelfranco Veneto per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Grazie al provvidenziale intervento dei soccorritori la situazione del traffico lungo via Bassanese non ha subito grossi rallentamenti ed è tornata alla normalità già intorno a mezzogiorno.