Carambola nella notte: auto esce di strada e si capovolge, ferite due ragazze

BELLUNO Mancavano poche ore all'alba di domenica quando un'Audi A3 di colore grigio metallizzato ha perso il controllo ed è finita fuori strada al termine di un spaventosa carambola che ha lasciato la vettura ruote all'aria.

L'incidente è avvenuto in località Pianaz, nella zona dello Zoldo Alto, in provincia di Belluno intorno alle 3 di notte. A bordo dell'automobile c'erano due ragazze che stavano tornando a casa al termine di una serata trascorsa in compagnia. Le basse temperature e la presenza di ghiaccio sulla strada potrebbero aver avuto un ruolo decisivo nell'uscita di strada del mezzo. Provvidenziale l'intervento dei soccorsi che hanno provveduto a estrarre le due giovani di 27 e 28 anni portandole d'urgenza al pronto soccorso di Belluno. Le loro condizioni, al momento, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Belluno che hanno provveduto a svolgere i rilievi di rito per fare luce sull'esatta dinamica di un incidente che poteva avere conseguenze a dir poco tragiche.