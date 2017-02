Schianto fra tre mezzi in autostrada A4 a San Donà: code di 2 chilometri e rallentamenti

SAN DONA' Incidente martedì mattina in autostrada, tre veicoli entrano a contatto e bloccano una corsia in direzione Trieste. Lo schianto verso le 10.50 poco dopo lo svincolo di San Donà di Piave (VE), coinvolti due mezzi pesanti e un Fiat Doblò. Non è ancora stata chiarita l'esatta dinamica dello scontro, ma pare che i mezzi si siano toccati lateralmente. La corsia di sorpasso è sempre rimasta libera, ma inevitabilmente si sono formati rallentamenti e code fino a 2 chilometri.

Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco, del Coa di Udine e gli operatori di Autovie Venete. Pare ci siano dei feriti, è stato chiesto anche l'intervento del 118. I mezzi incidentati sono stati velocemente spostati nella corsia di emergenza. Rallentamenti si sono verificati anche in direzione Venezia a causa dei curiosi distratti alla vista dell'incidente.