Schianto nella notte, auto contro un muro: 19enne gravissimo

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato, all'1.50 circa, a Valdobbiadene in via Foscolo. Un'auto, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muretto a bordo strada. Feriti entrambi gli occupanti del mezzo: si tratta di due ragazzi, entrambi 19enni, di origini bosniache e residenti a Valdobbiadene. Molto gravi le condizioni di uno dei due giovani, M.A., trasportato da un'ambulanza del Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Più lievi le lesioni dell'amico, K.E., portato dagli infermieri presso il pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna. Sul luogo dell'incidente, oltre alle forze dell'ordine, sono giunti anche i vigili del fuoco.