Schianto nella notte a Valdobbiadene, ferita una 29enne

VALDOBBIADENE Forse per un improvviso malore o un colpo di sonno alla guida. Queste le possibili cause di un incidente avvenuto alle 4.40 a Bigolino di Valdobbiadene, in via Erizzo. Una donna di 29 anni, M.A., ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, distruggendo alcuni cartelli stradali. L'automobilista, incastrata tra le lamiere del mezzo, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata all'ospedale di Montebelluna: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, intervenuti gli agenti della polizia stradale.