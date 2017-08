Schianto in mattinata tra auto e moto: centauro ricoverato in condizioni gravissime

SEGUSINO E' in gravissime condizioni il motociclista arrivato in codice rosso al pronto soccorso di Treviso nella mattinata di venerdì 11 agosto. L'uomo è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto verso le 9.50 all'altezza del ponte di Fener, nel comune di Segusino.

Per ragioni ancora in corso di accertamento il motociclista, originario di Valdobbiadene, è andato a schiantarsi contro un'automobile che in quel momento stava sopraggiungendo in senso opposto al suo. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con l'elisoccorso da Treviso, vista la gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per fare luce sull'esatta dinamica di un impatto così violento. Al momento l'uomo è ricoverato in condizioni critiche. Sul suo stato di salute si attendono aggiornamenti nel corso delle prossime ore.