Valdobbiadene: scontro tra auto, un veicolo sbanda e si capovolge

VALDOBBIADENE Un uomo di 88 anni, A.D.S., di Vidor si trova ricoverato al Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un grave incidente avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì, poco dopo le 10 a Valdobbiadene. L'anziano era al volante della sua auto che si è scontrata contro un'auto finendo poi fuori strada e capovolgendosi. Per liberare l'automobilista ferito (illeso l'altro protagonista dell'incidente) dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno così consentito ai medici del Suem118 di soccorrerlo e trasportarlo in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, intervenuta una pattuglia della polizia locale di Valdobbiadene. A causare l'incidente forse un improvviso malore alla guida da parte dell'88enne.