Schianto con la moto sulla Feltrina, grave 44enne di Villorba

QUERO Incidente nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15.30, a Vas lungo la Feltrina. Un 44enne di Villorba, in sella ad una moto Bmw, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro di contenimento. L'uomo, stabilizzato dai medici del Suem 118 presso il pronto soccorso di Feltre, è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato operato e attualmente si trova ricoverato. Il centauro non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita ma ha riportato fratture molto gravi. Sullo schianto indagano ora i carabinieri di Feltre: il 44enne sarebbe uscito di strada autonomamente in un tratto in cui vi sono due curve in sequenza ma non si esclude il coinvolgimento di un altro mezzo (un monovolume Ulisse secondo alcuni testimoni), come inizialmente paventato.